Bedelli yapmam demişti! İdo Tatlıses'in yemin törenindeki görüntüleri ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz günlerde teslim olduğu birliğindeki yemin törenine katılarak tezkeresini aldı.
İdo Tatlıses Ekim ayının son haftasında, bedelli askerlik görevi için Tekirdağ'a gitmişti. Saçı ve sakalını da kesmek zorunda kalan İdo Tatlıses, sevenlerini şaşırtmıştı. Günlerdir sosyal medyadan uzak kalan İdo Tatlıses, birliğinde düzenlenen yemin töreninde görüldü.
İdo Tatlıses'in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şefkatli ve arkadaşları katıldı. İdo Tatlıses'i babası İbrahim Tatlıses'in de yalnız bırakmadığı öğrenildi.
Bedelli düşünmüyorum demişti: Öte yandan İdo'nun bedelli askerlikle ilgili açıklamaları gündem olmuştu. İdo, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum. Zaten şu an üniversite okuyorum" demişti.
Hesap verecek değilim: İdo konuya açıklık getirerek “Şarkım yeni çıktı. Albümüme odaklandım, sosyal medyadaki tepkileri yersiz buluyorum. İddia edildiği gibi fikrim olsa bile kimseye hesap verecek değilim. Konu tamamen başka yere çekildi. Yapacak bir şey yok. Ben albüme odaklandım” ifadelerini kullanmıştı.