Bebeğini kucağına alan oyuncu Seda Bakan emzirirken poz verdi! Takipçileri ikiye bölündü
Kısa süre önce minik bebeğini kucağına alan Kardeş Payı'nın Feyza'sı Seda Bakan, kızını emzirirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede on binlerce beğeni alan Bakan'ın emzirme pozu takipçilerini ikiye böldü.
Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren ve 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan, 2 gün önce anne oldu. Bakan, doğum sonrası ilk pozunu kızını emzirirken verdi ve bu anları Instagram hesabından yayınladı.
Emzirirken eşiyle selfie yaptı
İlk bebeğini kucağına almanın büyük sevincini yaşayan güzel oyuncu Seda Bakan, yaşadığı tarifsiz duyguları takipçileriyle paylaştı. Hastanede kızını emzirirken eşiyle selfie yapan oyuncu, fotoğrafı şöyle yazarak yayınladı:
Bebişkomuz Leyla'yı Allah'ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah.
Ünlü oyunculardan beğeni yağdı
Seda Bakan'ın paylaşımına kısa sürede Murat Cemcir, Önder Tiryaki, Zeynep Kırşan, Aslı Enver, Gülse Birsel ve Mert Fırat gibi ünlü isimler güzel yorumlar yaptı.