BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı yapıldı kongreden dikkat çeken kareleler Mustafa Destici Arap ülkelerini kınadı

Filistin'de savaşın sürdüğünü ve yaşananları üzüntüyle takip ettiklerini dile getiren Destici, şöyle konuştu: "Anlaşmazlık konusu ne olursa olsun, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, sivillere yönelen saldırılar cinayettir. Kudüs, tüm semavi dinler için kutsal sayılan bir bölge niteliği taşıyor. Tarihte yaşanan sayısız olumsuz örneğe rağmen insanlığın, geçmişte yaşananlardan çıkarması gereken dersler, bilimin ve teknolojinin bugün geldiği düzey, Kudüs'ün tüm inanç grupları için bir 'sevgi ve barış' merkezi haline getirilmesi olmalıdır. Yok bunu sağlamayacaklar mı? Buna İsrail izin vermeyecek mi? Amerika buna müsaade etmeyecek mi? O zaman yeni bir Selahaddin Eyyubi gelir Kudüs'ü fetheder ve Mescid-i Aksa'yı bağımsızlaştırır, özgürleştirir. Bunu yapacak da Türkiye'dir, Türk milletidir. Bizleriz, sizlersiniz."