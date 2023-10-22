BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı yapıldı kongreden dikkat çeken kareleler Mustafa Destici Arap ülkelerini kınadı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bölgede, İsrail-Filistin sorununa ilişkin "Uluslararası güvenlik örgütlerinin duyarsızlığını açıkça telaffuz etmeseler de Gazze'de Müslümanların yok edilmesini bir çözüm olarak gören ve gelişmeleri bu istikamete sürüklemeye çalışan İsrail yanlısı ülkelerin alacakları tüm kararları ABD'ye teyit ettirme mecburiyeti duyan Arap ülkelerini nefretle kınıyorum. Hepsi, tarihte 'suçlu' ibaresiyle yer alacaklar." dedi.
BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Salon dışında bekleyen partilileri selamlayan Destici, burada kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından kongrenin Divan Başkanlığına Genel Sekreter Üzeyir Tunç getirildi.
Destici, partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle andı.
Geride bırakılan 10 yıllık zaman diliminde, dünyada ve bölgede, Türkiye'nin güvenliğini de birinci dereceden etkileyen çok sayıda önemli gelişme yaşandığını hatırlatan Destici, Kudüs'te, Gazze'de yaşananların vicdan ve insaf sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir insanlık dramı olmasının yanı sıra adım adım bölgeyi ve topyekun dünya barışını tehdit eden bir probleme dönüştüğünü söyledi.
Filistin'de savaşın sürdüğünü ve yaşananları üzüntüyle takip ettiklerini dile getiren Destici, şöyle konuştu: "Anlaşmazlık konusu ne olursa olsun, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, sivillere yönelen saldırılar cinayettir. Kudüs, tüm semavi dinler için kutsal sayılan bir bölge niteliği taşıyor. Tarihte yaşanan sayısız olumsuz örneğe rağmen insanlığın, geçmişte yaşananlardan çıkarması gereken dersler, bilimin ve teknolojinin bugün geldiği düzey, Kudüs'ün tüm inanç grupları için bir 'sevgi ve barış' merkezi haline getirilmesi olmalıdır. Yok bunu sağlamayacaklar mı? Buna İsrail izin vermeyecek mi? Amerika buna müsaade etmeyecek mi? O zaman yeni bir Selahaddin Eyyubi gelir Kudüs'ü fetheder ve Mescid-i Aksa'yı bağımsızlaştırır, özgürleştirir. Bunu yapacak da Türkiye'dir, Türk milletidir. Bizleriz, sizlersiniz."