Bayramda çalışanlar dikkat! İlave 518 lira ücret ödenecek
Kurban Bayramına kısa bir süre kala resmi tatillerde çalışmak zorunda olanların alacağı ücret merak konusu oldu. Resmi tatillerde kamu ve özel sektördeki çalışanlara ücret yerine izin kullandırılması mevzuata aykırı bulunurken, çalışanların günlük alacağı ücretin nasıl hesaplanacağı haberimizde...
Bu yıl Kurban Bayramı ile 15 Temmuz bir araya geldi. Çalışanlar açısından 5.5 günlük resmi tatil ortaya çıktı. Bu günlerde çalışma olacak mı, çalışmak zorunda olanlara nasıl ücret ödenecek? Yeni Asır'dan Faruk Erdem detayları yazısında kaleme aldı:
Önümüzdeki salı gününden itibaren kurban Bayramı'nı idrak etmeye başlayacağız. Öncesinde de pazartesi günü arefe günü olacak. Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4.5 gün resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlandı. Böylece birbiri peşi sıra gelen resmi tatil süresi 5.5 günü buldu.
Resmi tatillerde çalışılmaması dışında bir ücretlendirme sistemi de bulunuyor. Birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda. Böylece işçiler tatil yerine çalışıyorlar. Bu da yasalarımıza göre ücretlendiriliyor. 15 Temmuz ile birlikte toplamda 5.5 günlük süre için ek ücret imkanı doğmuş oldu. Resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.
Nasıl hesaplanıyor?
Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 3.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor.