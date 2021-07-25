Bayram tatili sonrası dönüş başladı! İstanbul yönünde son gün trafiği
Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu. Tatili, Marmara ve Ege Denizi kıyılarında geçirip İstanbul'a dönüşe geçen vatandaşlar ise, Tekirdağ'da araç yoğunluğu oluşturdu.
Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların evlerine dönüş yolculuğu sürüyor. Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.
Kocaeli: Kocaeli'de de Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde Korutepe Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tatilden dönen sürücülerin de etkisiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından güzergahtaki trafik, akıcı şekilde sürüyor.
Karabük: Bayram tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de araç yoğunluğuna neden oldu. Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında trafik oldukça yavaş seyrediyor. Bazı sürücüler, araçlarını kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerine ve yol kenarına park edip bekliyor.
Düzce ve Bolu'da ise dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor.