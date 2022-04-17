Bayram tatili için otel bakanlar fiyatları görünce şok oldu 200 bine kadar çıkıyor
Enflasyon ve döviz kurundaki kış boyunca yükselen fiyatlar üzerine geçen yılın tatil fiyatları üçe dörde katladı. Bayram tatilini yaz tatili olarak değerlendirmek isteyenler otel fiyatlarını merak ediyor. Perşembe cuma gününün de birleştirilmesiyle 9 gün tatil yapmak isteyenler tatil fiyatlarını araştırmaya başladı. Kemer, Bodrum, Marmaris, Alanya bayram tatili fiyatları neler...
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tatil bölgelerindeki otellerin fiyatları merak ediliyor. Sadece oda, oda kahvaltı ya da her şey dahil gibi sunulan hizmetlere ve otelin konumuna göre fiyatlar değişirken, 2 kişi 4 gece konaklamalı bir tatilin bedeli ortalama 1000 TL’den başlıyor.
Lüks bir otelde ise rakam 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. Tercihi her şey dahil otel olan bir çiftin 4 gece için ayırması gereken bütçe ortalama 7 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında değişiyor.
Ramazan Bayramı’na artık sayılı günler kaldı. Henüz tatilin kaç gün olacağı netleşmedi. Bayramın birinci günü 2 Mayıs pazartesi günü olurken, Bayramtatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek.
Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden Ramazan Bayramı tatilinin 3 gün olması bekleniyor. Her ne kadar Tatil süresi netleşmese de turizmciler bir nevi sezonun açılışı olacak bayram dönemi için hazırlıklarını tamamladı.