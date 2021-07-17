Bayram öncesi hareketlilik! İstanbul'da trafik sakin, havalimanı ve otogarlar tıklım tıklım

Özdemir, sektördeki diğer araçların da gelmesine rağmen bunun yetmediğini dile getirerek, "Pandemi nedeniyle sektörde arabalarını satanlar olduğu için piyasada araç yok. Arife gününe kadar bilet bulmak çok zor. Bayramda 9 saat çalışıyorum. İstanbul-Kırklareli arası haftanın 6 günü çalışıyorum." dedi.