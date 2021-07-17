Bayram öncesi hareketlilik! İstanbul'da trafik sakin, havalimanı ve otogarlar tıklım tıklım
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Öte yandan, İBB trafik yoğunluğu haritası verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 24 ölçüldü.
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketleri ile tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, sabahtan itibaren otogara geldi.
Yoğun araç trafiğinin yaşandığı otogarda park alanlarında boş yer kalmadı. Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen otobüs firmaları, vatandaşların bilet taleplerine yetişmekte güçlük yaşıyor.
Otobüs şoförü Serkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ek seferlerde bile yer kalmadığını söyledi.
Özdemir, sektördeki diğer araçların da gelmesine rağmen bunun yetmediğini dile getirerek, "Pandemi nedeniyle sektörde arabalarını satanlar olduğu için piyasada araç yok. Arife gününe kadar bilet bulmak çok zor. Bayramda 9 saat çalışıyorum. İstanbul-Kırklareli arası haftanın 6 günü çalışıyorum." dedi.