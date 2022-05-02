Bayram mesajları resimli kısa kutlama sözleri 2022 yeni bayram kutlama mesajları
Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022! Ramazan Bayramı'na özel en güzel kısa, resimli bayram mesajlarını ve sözlerini sevdiklerinize göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için resimli ve anlamlı bayram mesajlarını hazırladık. İşte Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri...
Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. . Bayram ruhunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, bayram mesajları seçeneklerini inceliyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala birbirinden farklı temalarda bayram mesajlarını bir araya getirdik.
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- Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun! - Ramazan Bayramı’nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. - Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun
- Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Buhayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… - Küskünlerin barıştığı, sevenlerin biraraya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.