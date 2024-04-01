Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor! İşte milyonların beklediği ödeme takvimi...
İkramiyeler 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak. Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 arttırılarak 3 bin TL'ye çıkarıldı. Emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alacak. Dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyeleri Ramazan bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplara yatacak.
Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 arttırılarak 3 bin TL olarak ödenecek. Emekli bayram ikramiyesi, Türkiye'de her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda tüm emeklilere eşit miktarda ödeniyor.
Emekli bayram ikramiyeleri, bu yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek. Ramazan Bayramı heyecanını yaşayan emekliler, ikramiye ödemelerini bu yıl dört gözle bekliyor.
İkramiye ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle beraber; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, vazife malullüğü ile 65 yaş aylığı alanlar yararlanabilecek.