Bayram havası çok fena kurban kesmek zor! Cuma başlıyor meteoroloji listesi İstanbul Ankara, Bursa

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü haftalık son hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre Türkiye önce aşırı sıcakların etkisi altına girecek ardından da şiddetli yağışlar görülecek. Meteorolojinin tahminlerine göre cuma gününe kadar yurtta yağış yok. Ancak Kurban Bayramı arefesinde hava durumu tamamen değişecek. Yurdun bir kesiminde şiddetli yağışlar görülerken bir kesiminde termometre 40 derecenin üstünü gösterecek. Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü Kurban kesmek hayli zor olacak. Zira Türkiye'nin büyük bir kesimi sel baskınlarına sebep olabilecek şiddette yağışlar alacak. İşte Meteoroloji Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlerle hem bu haftanın hem Kurban Bayramı'nın hava durumu raporu: