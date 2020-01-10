Bayraktar Akıncı TİHA 2. kez havalandı: 5 bin feetde 1 saatten fazla kaldı

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ:

-Milli haberleşme sistemi

-Milli AESA radar

-İrtifa 40.000 ft

-Havada kalış süresi 24 saat

-Kalkış ağırlığı 4.5 ton

-Faydalı yük: 900 kilo harici, 450 kilo dahili

- Türkiye, bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri konumunda.

"SAVAŞ UÇAĞININ GÖREVLERİNİ İCRA EDEBİLİYOR"

Konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabilmesi, seyir füzesi taşıyabiliyor olması ve önünde özel bir radarı olmasıyla dikkat çeken Akıncı TİHA, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabilen, 24 saat havada kalan ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşan özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri icra ediyor.