Bayburt'ta pazar günü kaybolan Melike bulundu! Ama haberler kötü
Demirören Haber Ajansı
21 yaşındaki Melike Erdoğan geçtiğimiz hafta pazar günü evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayıp Melike'den gelen haberler kötü.
Bayburt Merkeze bağlı Akşar köyünde yaşayan Melike Erdoğan, geçen pazar günü evden çıktı ancak geri dönmedi. Ailesi, tüm aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.
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Köye gelen jandarma, AFAD, UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı.
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İz takip köpeği ve drone da kullanılan aramalar, Akşar köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları bu sabah da erken saatlerde başlatıldı.
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Sabah saat 10.00 sıralarında Melike'nin cansız bededine, Akşar Baraj Gölü'nde ulaşıldı. Genç kızın boğulma sonucu mu öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği henüz bilinmiyor.
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