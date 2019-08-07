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Bayburt'ta pazar günü kaybolan Melike bulundu! Ama haberler kötü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bayburt'ta pazar günü kaybolan Melike bulundu! Ama haberler kötü

21 yaşındaki Melike Erdoğan geçtiğimiz hafta pazar günü evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayıp Melike'den gelen haberler kötü.

Bayburt'ta pazar günü kaybolan Melike bulundu! Ama haberler kötü - Sayfa 1

Bayburt Merkeze bağlı Akşar köyünde yaşayan Melike Erdoğan, geçen pazar günü evden çıktı ancak geri dönmedi. Ailesi, tüm aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

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Bayburt'ta pazar günü kaybolan Melike bulundu! Ama haberler kötü - Sayfa 2

Köye gelen jandarma, AFAD, UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı.

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Bayburt'ta pazar günü kaybolan Melike bulundu! Ama haberler kötü - Sayfa 3

İz takip köpeği ve drone da kullanılan aramalar, Akşar köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları bu sabah da erken saatlerde başlatıldı. 

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Bayburt'ta pazar günü kaybolan Melike bulundu! Ama haberler kötü - Sayfa 4

Sabah saat 10.00 sıralarında Melike'nin cansız bededine, Akşar Baraj Gölü'nde ulaşıldı. Genç kızın boğulma sonucu mu öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği henüz bilinmiyor. 

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