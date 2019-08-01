Bayburt'ta 265 koyun dere yatağında sıkıştı güzelim hayvanların hepsi telef oldu
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerimizin kesiştiği noktada tarım ve hayvancılığıyla öne çıkan şehrimiz Bayburt'un merkeze bağlı Pamuktaş köyünde yüzlerce koyundan telef oldu. Yüzlerce hayvanın telef olma sebebi ise şaşırttı.
Bayburt'ta meydana gelen olay, dağlık alanda çobanın her gün rutin olarak geçtiği güzergahta otlayan koyunlar, sürüdeki bazı hayvanların ürkerek dere yatağına yönelmesiyle tüm sürüyü bu tarafa çekmesiyle başladı. Hayvanların korkunç sonunu hazırlayandan da bundan sonra yaşananlar oldu. 265 koyun hiç hesaba katılmayan bir detay nedeniyle mundar oldu.
Oldukça dar ve çıkılması güç olan bölgede sıkışan ve birbirlerini çiğneyen hayvanlardan 265’i telef oldu. Yüzlerce hayvanı ise sürü çobanı telef olmaktan son anda kurtarabildi.
Yaşanan olayı anlatan çoban Mustafa Çakmak, 40 yıldır çobanlık yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.
Hayvanları dere yatağında üst üste görünce hemen müdahale ettiğini aktaran Çakmak, “Koyunların arasına girdim. Üstte olanları sağa sola attım ve elimden geldiğince kurtarmaya çalıştım. Daha sonra telefonum ve telsizim vardı bunlarla köyü aradım oradan da birkaç kişi geldi birlikte diğerlerini kurtarabildik” dedi.