Bayburt'ta 265 koyun dere yatağında sıkıştı güzelim hayvanların hepsi telef oldu

Bayburt'ta meydana gelen olay, dağlık alanda çobanın her gün rutin olarak geçtiği güzergahta otlayan koyunlar, sürüdeki bazı hayvanların ürkerek dere yatağına yönelmesiyle tüm sürüyü bu tarafa çekmesiyle başladı. Hayvanların korkunç sonunu hazırlayandan da bundan sonra yaşananlar oldu. 265 koyun hiç hesaba katılmayan bir detay nedeniyle mundar oldu.