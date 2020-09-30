Bay Yanlış yıldızı Can Yaman için pandemi kuralını çiğnediler hayranları oteli bastı

Ünlü oyuncu, siyah beyaz ve kartal kanatları olan bir maske taktı ve İtalya’da havalimanında da maskesini hiç çıkartmadı. İtalya’dan gelen görüntülerde, Can Yaman’ı önce havalimanı apromunda bazı hayranlarının karşıladığı görüldü. Ardından da kaldığı otelin önünde yığılma oldu.