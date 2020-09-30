Bay Yanlış yıldızı Can Yaman için pandemi kuralını çiğnediler hayranları oteli bastı
Can Yaman, FOX TV'de yayımlanan Bay Yanlış dizisinin final yapmasıyla soluğu İtalya'da aldı. Yaman'ın hayranları koronavirüs kapsamındaki her kuralı çiğnedi.
Özge Gürel ile beraber başrolünde rol aldığı dizisi Bay Yanlış, reyting kurbanı olan Can Yaman, dizisinin final yapmasıyla İtalya'ya uçtu. Pandemi öncesinde de sıklıkla İtalya'ya giden Yaman'ın hayranları ise Yaman'ı karşılamak için havalimanına geldi.
Ünlü oyuncu, siyah beyaz ve kartal kanatları olan bir maske taktı ve İtalya’da havalimanında da maskesini hiç çıkartmadı. İtalya’dan gelen görüntülerde, Can Yaman’ı önce havalimanı apromunda bazı hayranlarının karşıladığı görüldü. Ardından da kaldığı otelin önünde yığılma oldu.
Ünlü oyuncunun konakladığı otelin önüne gelen hayranları pandemiyi önemsemedi. Ayrıca bu kadar yoğun hayran kalabalığına rağmen Yaman'ın, İtalya'da otobüs kullanması dikkat çekti.
Öte yandan Bay Yanlış dizisinin final haberlerinin ardından Can Yaman, Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.