Batuhan Bayır kaç yaşında Masterchef Türkiye Batuhan Bayır kimdir pozlarına bakın!

Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Batuhan Bayır oldu. Peki Batuhan Bayır kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Batuhan Bayır'ın sevgilisi var mı?