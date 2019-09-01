Batuhan Bayır kaç yaşında Masterchef Türkiye Batuhan Bayır kimdir pozlarına bakın!
Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında heyecan dolu bölümleri ve ilginç 14 yarışmacısı bile başladı. 14 yarışmacından biri asıl meleği aşçılık Batuhan Bayır oldu. İddialı yemekleri ile dikkat çeken Batuhan Bayır kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Batuhan Bayır 'ın sevgilisi var mı?
Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Batuhan Bayır oldu. Peki Batuhan Bayır kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Batuhan Bayır'ın sevgilisi var mı?
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Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden Batuhan Bayır oldu. 3 juriden de geçer not alan Batuhan Bayır, 22 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.
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Batuhan Bayır'ın mesleği ise aşçılık.
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Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.
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