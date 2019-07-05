Batman’da yakalanan 4 PKK’lı terörist tutuklandı

8 şehidin faili olduğu belirlenmişti

Yapılan araştırmada teröristlerden ikisinin İran uyruklu 'Hemin' kod adlı H.O. ve Irak uyruklu 'Kemal' kod adlı K.Y. diğerlerinin ise 'Şiyar' kod adlı İ.A. ile 'Mahir' kod adlı U.T. olduğu belirlenmiş, H.O.'nun aynı zamanda terör örgütü PKK'nın sözde Dargeçit-Mava ve Cehennem Deresi ile Botan saha hareketli tabur sorumlusu, U.T.'nin ise örgütün sabotajcısı olduğu tespit edilmişti

Teröristlerden İran uyruklu H.O. ile U.T.'nin 4 Ekim 2018'de, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesinde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit düştüğü saldırının faili de oldukları belirlenmişti.