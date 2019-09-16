Batman'da trenin altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi
BATMAN’da hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, trenin altında kalarak feci şekilde can verdi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
BATMAN Huzur Mahallesi Doğuş Caddesi'nde yaşanan olayda; 70 yaşındaki Hüseyin Kündeş, hemzemin geçitten geçmek isterken trenin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen Kündeş, feci şekilde can verdi.
110
Batman'dan Diyarbakır'a giden yolcu treni, eski cezaevi yakınlarında raylardan karşıya geçmek istediği sırada Hüseyin Künteş'e çarptı.
210
İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hüseyin Künteş'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
310
Künteş'in cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.
410