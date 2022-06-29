Batman'da sesi duyan vatandaşlar telefona sarıldı! Feci halde bulundular
BATMAN'da silah sesini duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde iki kişiyi vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı kişiler hastanede tedavi altına alındı.
Pazaryeri Mahallesi'nde silah sesini duyan vatandaşlar, Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda K.S. (28) ve S.D.A'nın (22) yerde hareketsiz halde olduğunu gördü.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi.
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Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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