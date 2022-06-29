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Batman'da sesi duyan vatandaşlar telefona sarıldı! Feci halde bulundular

Batman'da sesi duyan vatandaşlar telefona sarıldı! Feci halde bulundular

BATMAN'da silah sesini duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde iki kişiyi vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı kişiler hastanede tedavi altına alındı.

Batman'da sesi duyan vatandaşlar telefona sarıldı! Feci halde bulundular

Pazaryeri Mahallesi'nde silah sesini duyan vatandaşlar, Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda K.S. (28) ve S.D.A'nın (22) yerde hareketsiz halde olduğunu gördü.

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Batman'da sesi duyan vatandaşlar telefona sarıldı! Feci halde bulundular

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi.

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Batman'da sesi duyan vatandaşlar telefona sarıldı! Feci halde bulundular

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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