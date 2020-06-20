Batman'da görüldü! Et yiyen çekirgenin büyüklüğü şaşırttı

Çiftçilerden Ahmet Soyvural ise çekirgenin zararlı olduğunu düşünmediklerini dile getirerek, "Geçen sene de bu vakitlerde görmüştük. Araştırmasını yapmıştık. Ekinlere zarar vermediğini ve etçil bir tür olduğunu öğrendik" dedi.