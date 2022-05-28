Batman'da cinnet getiren adam dehşet saçtı! Yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı
BATMAN'dan son gelen haber kan dondurdu. Cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi eşini silahla ağır yaraladı yengesini ve yeğenini de öldürüp kaçtı. Polis, kaçan Şeyhmus D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hürriyet Mahallesi'nde Şeyhmus D. (65), henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla eşi Felek D. (44) ile yengesi Keziban D'ye (49) ateş etti.
Mermilerden biri Şeyhmus D'nin yeğeni Abdulgani D'ye (25) isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Batman İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Keziban D. ve Abdulgani D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Felek D'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kaçan Şeyhmus D'nin yakalanması için çalışma başlattı.