Batman'da baraj kapakları açıldı! Vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
BATMAN'da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden çayda su seviyesi yükseldi. Mahsur kalan bir vatandaşı itfaiye ve AFAD ekipleri halat yardımıyla boğulmaktan son anda kurtardı.
Saat 14.00 sıralarında su tahliyesi nedeniyle Batman Barajı'nın kapakları açıldı.
16
Kapakların açılmasıyla Batman Çayı'nda aniden sular yükselince çayda bulunan bir vatandaş mahsur kaldı.
26
Vatandaşlar 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu.
36
İhbar üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal etti.
46