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Batman'da baraj kapakları açıldı! Vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
Batman'da baraj kapakları açıldı! Vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

BATMAN'da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden çayda su seviyesi yükseldi. Mahsur kalan bir vatandaşı itfaiye ve AFAD ekipleri halat yardımıyla boğulmaktan son anda kurtardı.

Batman'da baraj kapakları açıldı! Vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

Saat 14.00 sıralarında su tahliyesi nedeniyle Batman Barajı'nın kapakları açıldı.

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Batman'da baraj kapakları açıldı! Vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kapakların açılmasıyla Batman Çayı'nda aniden sular yükselince çayda bulunan bir vatandaş mahsur kaldı.

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Batman'da baraj kapakları açıldı! Vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

Vatandaşlar 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu.

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Batman'da baraj kapakları açıldı! Vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

İhbar üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal etti.

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