Batman'da 12 yıldır teşhis konulamadı! Kafasında çıktı hayatı karardı: Öldürmüyor süründürüyor

Yaşadığı hastalık yüzünden zor günler geçirdiğini aktaran Turan, daha önce çalışabilirken, dışarıya çıkabiliyorken öyle son zamanlarda artık evet öldüren bir hastalık değil, süründüren bir hastalık, kötü bir hastalık olmadığı kanısına vardığını dile getirdi.