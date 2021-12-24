Batman'da 12 yıldır teşhis konulamadı! Kafasında çıktı hayatı karardı: Öldürmüyor süründürüyor
Batman’da yaşayan 5 çocuk babası 36 yaşındaki Cemal Turan, başında oluşan kistten dolayı hayatı karardı.
Batman’da yaşayan 36 yaşındaki Cemal Turan, yaklaşık 20 yıldır başında oluşan kistten dolayı hayatı alt üst oldu.
Şiddetli ağrılarına rağmen eğitim ve çalışma hayatına devam eden Turan, tedavi için birçok hastaneye başvurdu.
5 çocuk babası Turan, GATA ve Hacettepe gibi bilinen hastanelere gitmesine rağmen hastalığına 12 yıldır bir teşhis konulamadığını belirtti.
Yaşadığı hastalık yüzünden zor günler geçirdiğini aktaran Turan, daha önce çalışabilirken, dışarıya çıkabiliyorken öyle son zamanlarda artık evet öldüren bir hastalık değil, süründüren bir hastalık, kötü bir hastalık olmadığı kanısına vardığını dile getirdi.