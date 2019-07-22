Batman'da 1 ton ele geçirildi plastik boruların arasından çıktı

Batman'da 1 ton ele geçirildi plastik boruların arasından çıktı

BATMAN'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Batman'da 1 ton ele geçirildi plastik boruların arasından çıktı - Sayfa 1

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

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Batman'da 1 ton ele geçirildi plastik boruların arasından çıktı - Sayfa 2

Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.

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Batman'da 1 ton ele geçirildi plastik boruların arasından çıktı - Sayfa 3

Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Batman'da 1 ton ele geçirildi plastik boruların arasından çıktı - Sayfa 4
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