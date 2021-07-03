Başrol diziden ayrılıyor seyirci isyan etti! 15 yıldır Kanal D Arka Sokaklar'da oynuyordu
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da yaşanan ayrılıklarla isyan eden seyirci ortaya çıkan son haberlerle şaşkına döndü. Diziden ayrılacak ismin yeni projesi belli oldu.
İlk bölümü 31 Temmuz 2006 yılında ekrana gelen Arka Sokaklar kısa sürede ekranların fenomen yapımlarından biri haline geldi. Reytinglerdeki başarılı yıllardır sürdüren dizi birçok rakibinin final yapmasına yol açmıştı.
600 bölüme merdiven dayayan dizi son yıllarda yaşanan ayrılıkla kan kaybetmeye başladı.
Dizinin ana karakterlerinin yıllar içinde bir bir ayrılmasıyla isyan bayrağını çeken seyirci, dizi sezon finalinde yaşanan ayrılıklarla şok olmuştu.
Ekipteki komiserlerin zaman zaman değişmesine alışan seyirci geçtiğimiz yıllarda dizinin ana karakteri Suat Çoban'ı canlandıran Figen Evren ayrılmasıyla büyük şok yaşamıştı. Evren'in ayrılığı dizide birbiri ardına vedalara yol açmıştı.