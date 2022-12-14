Başörtüsüyle daracık tayt giydi twerk yaptı yetmedi şimdi de alkol masasında!

Esra Rabia Ünal, sosyal medyanın ünlü ettiği sözde fenomenlerden sadece birisi. Kimsenin aslında ne iş yaptığını bilmediği Esra Rabia Ünal giyim tarzı ve çektiği videolar ile özellikle tiktok'ta ünlendi. Binlerce kişinin takip ettiği Esra Rabia Ünal'ın son paylaşımı iyice sinirleri gerdi ve takipçilerini iyice çileden çıkardı.