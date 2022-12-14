Başörtüsüyle daracık tayt giydi twerk yaptı yetmedi şimdi de alkol masasında!
İlginç dansları, ne anlatmaya çalıştığı belli olmayan videoları ile sosyal medya fenomeni olan Esra Rabia Ünal bu kez kantarın pozunu iyice kaçırdı. Sözde tesettürlü kıyafetleri tercih eden ve türban takan Esra Rabia Ünal'ın son paylaşımındaki utanç dansı yine tepki gördü. Daracık kotu ile kalça şovu yapan sözde fenomene takipçileri 'başındaki örtüyü kullanma artık' yorumları yaptı.
Esra Rabia Ünal, sosyal medyanın ünlü ettiği sözde fenomenlerden sadece birisi. Kimsenin aslında ne iş yaptığını bilmediği Esra Rabia Ünal giyim tarzı ve çektiği videolar ile özellikle tiktok'ta ünlendi. Binlerce kişinin takip ettiği Esra Rabia Ünal'ın son paylaşımı iyice sinirleri gerdi ve takipçilerini iyice çileden çıkardı.
Tüm eleştirilere kulağını tıkayan ve bildiğini yapan sözde fenomen, dansı ile yine kantarın topuzunu kaçırdı. Daracık kotu ile kalça şovu yapan Esra Rabia Ünal'a takipçileri çıkar artık şu başörtünü, kirletme yorumları yaptı.
Türbanlı olan ve tesettürlü giyimi tercih eden Esra Rabia Ünal'ın böyle dans etmesi tepki çekti. Bu paylaşımları görenler ''başındaki örtüyü kullanma artık' diyerek eleştirdi.
Tiktok fenomeni Esra Rabia Ünal, paylaştığı videolar ve pozlarla tepki çekmeye devam ediyor. Aldığı tepkileri umursamadığını söyleyen Esra Rabia Ünal'ı ilk kez kırmızı elbisesi ile twerk yaparken görmüştük.