Başörtüsü ile çektiği videolarla fenomen oldu! Twerkçi Esra Rabia Ünal VIP fuhuşta yakalanmış işte kayıtları
Sosyal medya üzerinden başörtüsü ile çektiği uygunsuz videolarla fenomen olan Esra Rabia Ünal'ın geçmişi karanlık çıktı. Ünal'ın fuhuş yapmak suçundan gözaltına alındığı ve normal hayatında başörtülü olmadığı ortaya çıktı. Bakın gerçek adı neymiş: VIP fuhuş operasyonunda dinlemeye takılan görüşmelerinde neler var?
Son dönemde özellikle sosyal medyada başörtüsü ve İslami değerler başta olmak üzere milli ve manevi değerlere yönelik başlatılan çürütme harekatının bir ayağı deşifre oldu. Sosyal medya hesaplarından sözde başörtülü olarak tanıtılan ve ahlak dışı davranışlarıyla ön plana çıkartılan isimlerin, fuhuş operasyonlarında yakalanan ve fuhuş şebekesinin elemanları olduğu öğrenilen sahte kişiler olduğu tespit edildi. Bunun son örneği ise başörtüsü takarak sosyal medyada yayınladığı twerk videosu ile ünlenen Esra Rabia Ünal isimli instagram fenomeni çıktı. Şahsın daha önce bir fuhuş operasyonunda yakalandığı ve gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu tespit edildi.
Sabah'ın haberine göre, sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada kirli operasyon
Sabah gazetesinin haberine göre, sosyal medyada Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlar üzerinden son dönemde başörtüsü, çarşaf gibi İslami bazı unsurlar kullanılarak yapılan paylaşımlarda milli ve manevi bazı değerlere karşı çürütme operasyonu başlatıldı.
İçi boşaltılmış ve sözde başörtüsü takan bazı kişiler twerk gibi İslami ve manevi değerlere aykırı videolarla sosyal medyada parlatılarak yüz binlerce takipçiye ulaştırılıp şebekeye hizmet ettiriliyor.