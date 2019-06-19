Başını açan gelin adayı Hanife Gürdal 'sütyenle gezeceğim' deyince ortalık karıştı

Son günlerin en çok konuşulan ismi eski gelin adayı Hanife Gürdal, başını açma kararının ardından yüklediği fotoğraflarla kimileri tarafından eleştirilse de kimileri tarafından destek görüyor. Sosyal medya hesabına yüklediği son fotoğrafta ise sütyeni belli olan Gürdal, bunu eleştiren bir takipçisine yanıt verdi.