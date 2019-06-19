Başını açan gelin adayı Hanife Gürdal 'sütyenle gezeceğim' deyince ortalık karıştı
Katıldığı izdivaç programlarının ardından geçtiğimiz günlerde başını açma kararıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, bir takipçisine verdiği 'sütyen' yanıtıyla olay oldu.
Son günlerin en çok konuşulan ismi eski gelin adayı Hanife Gürdal, başını açma kararının ardından yüklediği fotoğraflarla kimileri tarafından eleştirilse de kimileri tarafından destek görüyor. Sosyal medya hesabına yüklediği son fotoğrafta ise sütyeni belli olan Gürdal, bunu eleştiren bir takipçisine yanıt verdi.
Başörtülü fotoğraflarını sildiği sosyal medya hesabından açık fotoğraflar paylaşmaya başlayan Gürdal, paylaştığı bu son fotoğrafıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi, "Muhafazakar giyinmeye devam ediyorsunuz gerçekten. İç çamaşırınız bile belli." yorumunu yaptı. Hanife ise bu yoruma verdiği yanıtla çok konuşuldu.
Sütyenle gezeceğim: Takipçisinin sütyen yorumuna yanıt veren eski gelin adayı Hanife, "Sütyenle gezeceğim var mı problem" cevabını verdi.Hanife'nin bu yanıtının altına yapılan yorumların çoğu ise tepki niteliğindeydi.
Benim ailem muhafazakar; Sosyal medya hesabından neden başını açtığını açıklayan Hanife, Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Benim ailem komple muhafazakar. Ben kötü örnek olmuyorum." diyerek şu şekilde konuşmuştu;