Başı yine belaya girdi medya patronu Acun Ilıcalı savcılığa şikayet edildi!
Acun Ilıcalı'nın başı O Ses Türkiye programıyla yine belaya girdi. Daha önce de aynı sebeple şikayet edilen Ilıcalı için yine kötü haber...
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'yi bu sene yayımlamadı. Koronavirüs nedeniyle yayımlamasa dahi teliflerden kurtulamadı.
Ünlü besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları, TV8 ekranlarından yayınlanan O Ses Türkiye'de 2019 yılında yarışmacı Hayal Hazan Dönen'in seslendirdiği Papatya şarkısı için Acun Ilıcalı'nın yapım şirketini savcılığa şikayet etti.
Şarkının programda izinsiz bir şekilde seslendirildiğini ve sözlerinin yarışmacı tarafından değiştirildiğini söyleyen mirasçılar, eserin manevi dokusunun zedelendiğini kaydetti.
Mirasçılardan Erdener Koyutürk, eserin orijinalliğinin dışına çıkıldığını ifade ederek, telif bedelinin de ödenmediğini bu nedenle de Ilıcalı'nın sahibi olduğu yapım şirketini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiğini dile getirdi.