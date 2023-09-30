Başarısız olma sebebimdir telaş...

Ahh… Özgür Özel Ahh “CHP’ye Macron aramıyoruz. Sadece beyaz gömlek yakışıyor, gömleğin kollarını da geriye kıvırıyor diye partili olmayan birini partinin başına getirmeyeceğime göre…” Demiş.

Bunu işitenler, “Aaa ! İmamoğlu’na mı gönderme yapıyor” demişler.

Özgür Özel’de hemen açıklama yapmış;

“ Yok artık !

Ekrem İmamoğlu partisiz mi?

Ekrem İmamoğlu siyasetsiz mi ?

Tabi ki Ekrem İmamoğlu’nu kastetmedim”. Demiş, demesine de

Ekrem İmamoğlu partisiz değil, ama partisiyle bağları pamuk ipliğine bağlı.

Ekrem İmamoğlu siyasetsiz değil ama ideolojik bakışa da sahip değil.

“Beyaz gömleğinin kollarını geriye doğru kıvıran” denildiğinde ilk akla gelen siyasetçi İmamoğlu ve yanındaki güzel hanımefendi Dilek Hanım çağrışır tüm akıllarda.

O nedenle de öyle “yok artık daha neler” durumu yok ortada.

Gayet te “var artık durumu” var.

Anlamakta zorlandığım Özgür Özel, İmamoğlu’nun adayıydı. Hatta gizli konuk olarak gizlenmişti yukarıda bir yerlere.

Ne diyeyim CHP’yi anlamak zor.

Başarının sırrı sakinlik ve ön hazırlıktır.

Başarısızlığın sebebi telaştır ve düşünmeden oyun kurma halidir.

Derim ben

CHP’DE DOĞRU İSİM

Cemal Canpolat CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan önceki İstanbul İl Başkanı’ydı. Şimdiler de yine aday.

Başarılı olur mu?

Evet olur.

Geçmiş dönemde oldukça büyük performans ortaya koymuştu. 2017 referandumunda İstanbul’da CHP önderliğindeki muhalefet bloku yüzde 51.4 almıştı. İstanbul’da yıllar sonra ilk kez böyle bir başarı yakalanmıştı. Cemal Canpolat 2014/2019 yerel seçimlerinde 14 ilçe belediyesini kazandırmıştı. Kaftancıoğlu’nun İl Başkanı olduğu dönemde CHP 12 ilçe belediyesin de başarı elde etmişti. Ama İstanbul Büyükşehir Beledi yesi yıllar sonra alındığı için bu iki eksi puan dikkat çekmemişti.

Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu kurultayda karşı karşıya geldiğin de Kılıçdaroğlu desteğini Kaftancıoğlu için kullanmış olmasına rağmen Cemal Canpolat az farkla seçimi kaybetmişti.

Canpolat siyasetini kimlik üzerinden yürütmedi. Kendisi Alevi olmasına rağmen bunu bir ayrıcalık olarak görmedi, ekibini bunun üzerine kurmadı. “CHP ‘de Alevi Lobisi Var” savunucularına hizmet etmedi. Önümüzde ki günlerde kendisine hayırlı olsun demek gerekir.

İKTİDARA CEZA KESİLEBİLİR Mİ ?

Ekonomideki gidişat;

Hayat pahalılığı, alım gücünün her geçen gün düşmesi,

Fakir ve zengin arasında ki makasın uçlara yaklaşması,

Vatandaşın temel gıdaları alırken doymak için değil de katık yapmak için gram gram alması,

Kiraların durdurulamaz şekilde artması,

Market raflarındaki ürünlerin fiyatlarının günübirlik güncellenmesi,

Eğitim ve sağlıktaki artışlardan hiç söz etmiyorum bile

Seçime kadar ekonomide bir rahatlama olmazsa,

Bu nasıl olsa yerel seçim, iktidar değişikliği söz konusu değil diye bakılırsa,

Özellikle büyük şehirlerde vatandaşın yaptırımı olur.

Oy cezası kesilebilir.

Çıkarılacak adayların güçlü olması dahi bu cezayı engelleyemez.

Muhalefetin seçmeni sürekli bu yönde tahrik etmesi, yoğun bir tepkiselliği de beraberinde getiriyor. Bu tepkisellik hükümet eliyle soğutulma.

Market raflarına, Pazar tezgahına el atılmalı aksi halde muhalefetin iştahı, arzusu, enerjisi artarak çoğalacak var olan bu durumu kullanmaya devam edecek.

DÜŞÜN ARTIK YAKAMIZDAN

Sosyal medyada denk geldim “kadının ismini neden davetiyeye yazıp ismini aleme ilan ediyorsun” diyor.

Bir hoca efendi.

Kadının ismi bile mi gizlenmeli ?

Gizlenmeliyse bizler İslam tarihinde yer etmiş bu kadar kadının ismini nasıl öğrendik?

Sahabe kadınların isimlerini nasıl öğrendik?

O mübarek kadınlar ; Hz. Hatice, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Hz. Meryem,

Hz. Asiye, Hz. Belkıs…

Biz bunları nasıl öğrenecektik.

Bu isimleri ilan edenler yanlış mı yaptı haşa

Kutsal Kitabımız da adı geçen Meryem, Belkıs isimleri yanlışlıkla mı yazıldı tövbe… tövbe

Bi rahat bırakın kadınları

Aklınızı ve beyninizi kullanın

Ama sadece kadınları düşünerek değil

Kullanılmamış sıfır kilometre ikinci el beyin olarak görmekten vazgeçin kadınları.