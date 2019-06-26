Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen bakın kim çıktı
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'in imza töreninde sevgilisi Malene Pedersen de yer aldı. Norveçli golcünün sevgilisi tanıdık bir isim çıktı.
Adebayor ve Riad Bajić ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ederken geçtiğimiz sezon FC Red Bull Salzburg forması giyen 26 yaşındaki Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir'in FC Red Bull Salzburg'dan transfer ettiği Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'in transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı.
Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'in imza töreninde sevgilisi Malene Pedersen de yer aldı. Pedersen, yakın arkadaşı olan Galatasaraylı Linnes'in eşiyle TT Stadı'nda birçok kez maç izlemişti.
Güzelliğiyle ön plana çıkan Malene Pedersen, Türk basınında kendisiyle ilgili çıkan haberler üzerine şu açıklamayı yapmıştı; "Türk gazetelerinde kim bu Norveçli güzel yazılarını okudum. Çok şaşırdım. Bu benim için oldukça ilginç bir tecrübeydi."