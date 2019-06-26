Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen bakın kim çıktı

Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen bakın kim çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'in imza töreninde sevgilisi Malene Pedersen de yer aldı. Norveçli golcünün sevgilisi tanıdık bir isim çıktı.

Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen bakın kim çıktı - Sayfa 1

Adebayor ve Riad Bajić ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ederken geçtiğimiz sezon FC Red Bull Salzburg forması giyen 26 yaşındaki Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllığına kadrosuna kattı.

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Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen bakın kim çıktı - Sayfa 2

Medipol Başakşehir'in FC Red Bull Salzburg'dan transfer ettiği Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'in transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

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Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen bakın kim çıktı - Sayfa 3

Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'in imza töreninde sevgilisi Malene Pedersen de yer aldı. Pedersen, yakın arkadaşı olan Galatasaraylı Linnes'in eşiyle TT Stadı'nda birçok kez maç izlemişti.

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Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen bakın kim çıktı - Sayfa 4

Güzelliğiyle ön plana çıkan Malene Pedersen, Türk basınında kendisiyle ilgili çıkan haberler üzerine şu açıklamayı yapmıştı; "Türk gazetelerinde kim bu Norveçli güzel yazılarını okudum. Çok şaşırdım. Bu benim için oldukça ilginç bir tecrübeydi." 

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