Başakşehir'in yeni yengesi Malene Pedersen bakın kim çıktı

Güzelliğiyle ön plana çıkan Malene Pedersen, Türk basınında kendisiyle ilgili çıkan haberler üzerine şu açıklamayı yapmıştı; "Türk gazetelerinde kim bu Norveçli güzel yazılarını okudum. Çok şaşırdım. Bu benim için oldukça ilginç bir tecrübeydi."