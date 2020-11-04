Başakşehir Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini tarihi bir zaferle aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında konuk ettiği Manchester United'ı Demba Ba ve Edin Visca'nın golleriyle 2-1 yenerek Avrupa futbolunda gecenin sürprizini yaptı. Temsilcimiz, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Devler Ligi'nde İngiliz devini ilklerini yaşandığı gecede mağlup etti.
Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk etti.
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Maça güçlü rakibi karşısında hızlı başlayan temsilcimiz Başakşehir henüz 13. dakikada Demba Ba'nın golüyle öne geçmeyi başardı.
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Dakikalar 40'ı gösterdiğinde sahneye çıkan Edin Visca, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
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Fakat Manchester United 3 dakika sonra Martial ile karşılık verince Başakşehir, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
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