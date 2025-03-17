Baş Örtülüysen Çakma Çanta Kullanırsın

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı bir dizi var. Kızılcık Şerbeti’nin yarattığı heyecan dalgasına kapılıp gitmemek mümkün değil. Toplumun gündemindeki can damarı aile içi çatışma mevzuları incelikle işlemesi bir yana, Türkiye’deki dizilerde hiç alışık olmadığımız şekilde hızla çözülen olay örgüsü ve katmanlı karakterleriyle sürükleyici bir yapım.

Bu dizinin en başarılı bulunan yanı ise gündelik hayatımızın her alanında gördüğümüz çatışmaları, çözülmeleri ve karşılaşmaları bize anlatması. Hem de bunu Türkiye siyasetinin de uzun zamandır en hayati ikilemi olan sekülerlik ve muhafazakarlık üzerinden gerçekleştirmesi…

Dizideki karakterler, oldukça sahici ve doğal. Kötülerle iyilerin çatışması yok. Fikirler ve hayatların çatışması var. Birbirine zıt olan iki aileden birbirlerine aşık olan iki gencin hikâyesinin anlatıldığı klişe bir konudan yola çıksa da diziyi ailelerin çatışması, aile üyelerinin birbirleriyle temas ettiklerinde değişip, dönüşmeye başlaması ilginç kılıyor. Dikkat çekiyor.

Siyasetin ötekileştirici ve kutuplaştırıcı dili, yorucu üslubu bu diziye de sirayet etmiş. Dizide değişenler hep muhafazakâr olanlar. Bu değişmek bile değil daha ötesi.

Dini hassasiyeti yüksek olan, daha duyarlı olan insanlar çok kolaylıkla yoldan çıkıyor diye gösteriliyor.

Seküler taraf hep kucaklayıcı ve sevecen.

Dizide son olarak kapalı çarşıda dünya markalarının taklitlerini satan esnaftan alışveriş yapan tesettürlü kadın sahneleri var. Tesettürlüysen dünya markasını alma şansın yok, sen ancak çakma çanta kullanırsını seyircinin zihnine ekiyor.

Bu ülkede pek çok insanın bütün ekonomik zorluğa, yokluğa, alım gücünün düşmesine rağmen AK Parti ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a oy verme sebebi hala özgürlük anlamında yer bulmakta zorlanan baş örtüsü düşmanlığıdır.

Ayrışmak yerine birbirimizle tekrar konuşmamız belki de bir umut olacak.



İmamoğlu’nun Diploması İptal Edilirse Ne Olur?

YÖK, Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde rapor vermişti. YÖK’ün raporunda Ekrem İmamoğlu’nun geçiş yaptığı tarihte Amerikan Girne Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığı belirtiliyordu.

Ekrem İmamoğlu transkript ile kayıt kaptırdı.

Bu kaydı yapanlar bu geçiş sürecini neye göre ya da kimden aldığı talimata göre yaptı.

İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’yla ilgili incelemesini tamamladığında,

Rapor açıklandığında; İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespiti,

Bu aykırık nedeniyle verilen diplomanın iptal edilmesi bekleniyor.

Burada

Müracaatı yapan değil de bu kaydı yapanlar “sahtecilik” suçunu işlemiştir. Ekrem İmamoğlu açısından diplomanın hükümsüz olması dışında bir hukuki sorun yok.

İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse ne olur?

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması mümkün olmaz. Çünkü cumhurbaşkanı adaylığı için yüksek öğretim mezunu olma şartı bulunuyor.

İmamoğlu’nun diploması iptal edildiği taktirde CHP Genel başkanlığı için aday olup olağanüstü kurultay çağrısı yapacağı CHP kulislerinde konuşuluyor. Hatta bu çıkışa muhtaç deniliyor.

CHP, İmamoğlu’nun yerine cumhurbaşkanı adayı arayışları girecek mi?

Mansur Yavaş için sabrın sonu selamet mi?

Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığı için ben de varım der mi?



Ekrem İmamoğlu hakkında çıkacak olumsuz bir kararda İstinaf’a gitme hakkı tabi ki var. İstinaf’tan da aleyhine bir karar çıkarsa temyiz hakkı saklıdır.

O nedenle bu hafta çıkacak karar İmamoğlu’nun siyasi kariyerini belirleyecek.



Ciddi Bakış Derin İfade Anlayana…

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Cuma günü TV 100’de Deniz Gürel (TV100 Genel Yayın Yönetmeni) ve Emine Başak Şengül’ün özel röportajında “Türkiye, Suriye masasında yok” açıklaması sorulduğunda Sayın Hakan Fidan’ın buna yanıtı usulce gülümsemek oluyor. Program sunucularıda gerekli cevabı aldıklarına ikna oluyor…

Bir gülümseme üzerine sayfalar yazılır. Hele de bu gülümseme Sayın Hakan Fidan gibi bir otoriteden geliyorsa.

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz Sürmeneli, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Teşekkürler Güçlü Türk Kadını…