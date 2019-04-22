Baş dönmesi nedeniyle hastaneye gitti kalbinden çıkanlar şaşkına çevirdi
KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen olayda baş dönmesi ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden 33 yaşındaki Hatice Sarıaltun, kalbinden çıkan 6 santimlik tömürle adeta şoka uğradı.
10 yıldan beri baş dönmesiyle uğraşan Sarıaltun, son 6 yılda nefes darlığı şikayetlerine de maruz kaldı. Gittiği son nöroloji doktorunun, 'Bir kalp doktoruna görün' tavsiyesi üzerine Sarıaltun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kirişci'ye muayene olmak için gitti.
Kirişci tarafından muayene edilip tetkikleri yapılan Hatice Sarıaltun'un kalbinde tümör tespit edildi. Bunun üzerine genç kadın hemen ameliyata alındı. 4 saat süren ameliyatın yaklaşık 2 saatlik bölümünde kadının kalbi durduruldu. Bu süre zarfında kadının kalbinden 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı.
Dr. Mehmet Kirişci, Hatice Sarıaltun'un sağlık sorunu yaşamasına neden olan kalp tümörünün çok sık görülen bir tümör olmadığını söyledi. Bu kadar büyük bir kitlenin çok az bir görülen durum olduğunu belirten Kirişçi, "Dolayısıyla olduğu yer ve kitlenin yaratacağı sıkıntılar açısından çok önemli bir durumdu bu hastamız için. Çünkü bu kitlenin olduğu yer kalbin çalışmasını çok önemli oranda etkiliyor...
Biz o kitleyi çıkararak çalışma mekanizmasını da düzeltmiş olduk. Sadece bir kitle çıkarılması değil, aynı zamanda da kalbi çalışma düzenini de yeniden sağlatmış olduk" diye konuştu.