Baş dönmesi nedeniyle hastaneye gitti kalbinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Dr. Mehmet Kirişci, Hatice Sarıaltun'un sağlık sorunu yaşamasına neden olan kalp tümörünün çok sık görülen bir tümör olmadığını söyledi. Bu kadar büyük bir kitlenin çok az bir görülen durum olduğunu belirten Kirişçi, "Dolayısıyla olduğu yer ve kitlenin yaratacağı sıkıntılar açısından çok önemli bir durumdu bu hastamız için. Çünkü bu kitlenin olduğu yer kalbin çalışmasını çok önemli oranda etkiliyor...