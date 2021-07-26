Baş Belası İbo Show hüsrana uğradı Masterchef şaşırttı! Reytingde zirve bakın kimin
25 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Baş Belası ve İbo Show'u hüsrana uğrattı. Masterchef Türkiye reytinglerde şaşırttı.
Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır. Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyduğu Baş Belası reytinglerde umduğu sonucu ya
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde şaşırttı.
Tekrar bölümüyle ekrana gelen İbo Show'un yılbaşı bölümünde ekrana Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer ekrana geldi. Reytinglerde İbo Show reytinglerde dibe çakıldı.
İşte pazar günü reytingleri...
10 - İbo Show Yılbaşı Tekrar (Star TV)