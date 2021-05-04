Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer?
Baş ağrısı genelde migrenden kaynaklansa da farklı sebeplerle de oluşabiliyor. Baş ağrısından kurtulmanın yollarını sizler için derledik.
Baş ağrısı; künt, keskin, zonklayıcı, sürekli, aralıklı, hafif veya şiddetli olabilir. Baş ağrısı toplumda çok sık görülen bir şikayettir ve tekrarlayıcı baş ağrısı olan insanların oranı yüzde 70’ler civarındadır. Baş ağrısı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilese de çoğunlukla hayati tehlike oluşturmaz.
Baş ağrısına yol açabilen yaygın nedenler şu şekildedir:
Hastalık
Enfeksiyonlar (soğuk algınlığı ve yüksek ateş), sinüzit (sinüslerin iltihabı), boğaz enfeksiyonu veya kulak enfeksiyonu gibi birçok durum baş ağrısına neden olabilir. Baş ağrıları beyin tümörü, beyin kanaması gibi daha ciddi bir tıbbi sorunun belirtilerinden biri olarak da gelişebilir.
Stres
Stres ve depresyonun yanı sıra aşırı alkol kullanımı, öğün atlamak, uyku düzeninde değişiklikler ve çok fazla ilaç almak da baş ağrısına sebep olan faktörlerdendir.
Tütün dumanı, çevresel- kimyasal faktörler
Tütün dumanı, evde bulunan kimyasal maddeler, parfümler, alerjenlerden ve belirli yiyeceklerden gelen kokular da baş ağrısına yol açabilir. Hava kirliliği, gürültü, ani hava değişiklikleri de baş ağrısının diğer olası tetikleyicilerindendir.