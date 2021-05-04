Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısına yol açabilen yaygın nedenler şu şekildedir:

Hastalık

Enfeksiyonlar (soğuk algınlığı ve yüksek ateş), sinüzit (sinüslerin iltihabı), boğaz enfeksiyonu veya kulak enfeksiyonu gibi birçok durum baş ağrısına neden olabilir. Baş ağrıları beyin tümörü, beyin kanaması gibi daha ciddi bir tıbbi sorunun belirtilerinden biri olarak da gelişebilir.