Baş ağrınızı hafifletecek 3 bitkisel yağ
Her gün birçoğumuz çeşitli nedenlerle baş ağrıları çekiyoruz. Stres, yorgunluk, alerjiler, hormonlar, beslenme eksiklikleri derken baş ağrısıyla uğraşıyoruz. Peki migren ve baş ağrılarını bitkisel yağların hafifletebileceğini biliyor muydunuz?
Genellikle migrene bağlı olarak hissedilen baş ağrıları hayatı çekilmez bir hale getiriyor. Çoğu zaman ilaçlar da baş ağrılarına çare olmuyor. Baş ağrısından muzdarip kişiler ağrıyı dindirmenin doğal yollarını yaşamları boyunca araştırmak zorunda kalabiliyor. İşte baş ağrısını gideren 3 etkili bitkisel yağ!
NANE YAĞI
Nane yağı baş ağrısı ve migren ağrılarını tedavi etmek için kullanılan en yaygın doğal yöntemlerden biridir. Gerginlikten kaynaklanan baş ağrılarına nane yağının iyi geldiğini birçok çalışma söylüyor.
Alın derinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Omuzlarınıza, alnınıza ve boynunuzun arkasına sürerek ağrı kesici etkisinden faydalanabilirsiniz.
LAVANTA YAĞI
Lavanta yağını baş ağrınız için uygulayabileceğiniz iki yöntem bulunmakta.Yarım tencere kaynamış su içerisine 4-5 damla lavanta yağı damlatıp buharını solumanız sizi rahatlatacaktır.
Lavanta yağı ve badem yağını 1/3 oranında karıştırarak şakak bölgenize masaj yaparak uygulayın.
OKALİPTUS YAĞI
Okaliptüs yağı, hafif baş ağrıları için kullanılabilir. Ayrıca sinüzit kaynaklı baş ağrılarında da buhar banyosu yaparken suya damlatılarak kullanılabilir.
1 litre kaynamış sıcak suya 5 damla okaliptüs yağını ekleyin. Suyu koyduğunuz leğen veya kaseye doğru gözlerinizi kapatarak eğilin ve başınızı bir havlu yardımıyla örterek, sudan çıkan dumanı derin nefesler şeklinde soluyun.