Bartu Küçükçağlayan Melikşah Altuntaş'ın Mücbir Sebepler'ine rekor teklif
Karantina günlerinde Instagram'da yaptıkları yayınlarla dikkatleri üzerine çeken Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'a piyango vurdu.
Koronavirüs salgını sonrası evlerine kapanan ünlüleri 'Mücbir Sebepler' programında ağırlayan Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, bu yaptıkları yayınlarından oldukça kazançlı çıktı. Küçükçağlayan ve Altuntaş'a reklam teklifi geldi.
Karantina döneminde İrem Derici, Serdar Ortaç, Enis Arıkan, Gülben Ergen, Alican Yücesoy, Berrak Tüzünataç gibi ünlü isimleri 'Mücbir Sebepler' adlı Instagram yayınına alarak ilgi odağı olan ikili firmaların da ilgi odağı oldu.
"750 bin TL teklif geldi": Ünlü ikiliye, canlı yayınlarında ürün tanıtımı yapmak ve markaların reklamlarında rol almaları için çok sayıda reklam teklifleri gelmeye başladı. Bunları değerlendirmeye alan oyunculara en son bir içecek firmasının yazın sunacağı ürün için 750 bin TL teklif ettiği öğrenildi.
Karantina günlerinde milyonlar tarafından izlenen Mücbir Sebepler programından Bartu Küçükçağlayan'ın Instagram hesabında 608 bin takipçisi bulunmaktadır.