Bartu Küçükçağlayan Melikşah Altuntaş'ın Mücbir Sebepler'ine rekor teklif

"750 bin TL teklif geldi": Ünlü ikiliye, canlı yayınlarında ürün tanıtımı yapmak ve markaların reklamlarında rol almaları için çok sayıda reklam teklifleri gelmeye başladı. Bunları değerlendirmeye alan oyunculara en son bir içecek firmasının yazın sunacağı ürün için 750 bin TL teklif ettiği öğrenildi.