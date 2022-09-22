Bartın'ı sel vurdu! Yaya köprüsü yıkıldı denizin rengi değişti

Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış gündüz de devam etti. Kurucaşile ilçesine bağlı Çayalatı köyünden geçen derenin şiddetli yağış nedeniyle debisinin yükselmesi sonucu tünel inşaatı şantiyesine ait demir atölyesi sular altında kaldı.