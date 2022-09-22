Bartın'ı sel vurdu! Yaya köprüsü yıkıldı denizin rengi değişti
BARTIN'da sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Kentin kıyıya yakın bölgelerinde su taşkınları oluştu. Kıyıda denizin renginin değiştiği görüldü. Bartın'dan gelen görüntüler...
Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış gündüz de devam etti. Kurucaşile ilçesine bağlı Çayalatı köyünden geçen derenin şiddetli yağış nedeniyle debisinin yükselmesi sonucu tünel inşaatı şantiyesine ait demir atölyesi sular altında kaldı.
Bölgede kullanılmayan bazı evlerin çevreleri de dere taşkını sonucu sularla çevrildi.
Aydoğmuş Dere Mahallesi'nde ise yaya köprüsü dere taşkını nedeniyle yıkıldı.
İlçede aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından Ovatekkeönü köyünde dereden denize akan sularla denizin rengi değişti.