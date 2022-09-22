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Bartın'ı sel vurdu! Yaya köprüsü yıkıldı denizin rengi değişti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Bartın'ı sel vurdu! Yaya köprüsü yıkıldı denizin rengi değişti

BARTIN'da sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Kentin kıyıya yakın bölgelerinde su taşkınları oluştu. Kıyıda denizin renginin değiştiği görüldü. Bartın'dan gelen görüntüler...

Bartın'ı sel vurdu! Yaya köprüsü yıkıldı denizin rengi değişti

Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış gündüz de devam etti. Kurucaşile ilçesine bağlı Çayalatı köyünden geçen derenin şiddetli yağış nedeniyle debisinin yükselmesi sonucu tünel inşaatı şantiyesine ait demir atölyesi sular altında kaldı. 

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Bartın'ı sel vurdu! Yaya köprüsü yıkıldı denizin rengi değişti

Bölgede kullanılmayan bazı evlerin çevreleri de dere taşkını sonucu sularla çevrildi.

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Bartın'ı sel vurdu! Yaya köprüsü yıkıldı denizin rengi değişti

 Aydoğmuş Dere Mahallesi'nde ise yaya köprüsü dere taşkını nedeniyle yıkıldı.

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Bartın'ı sel vurdu! Yaya köprüsü yıkıldı denizin rengi değişti

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından Ovatekkeönü köyünde dereden denize akan sularla denizin rengi değişti.

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