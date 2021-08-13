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Bartın'da sel kabusu! Mahalle su altında kaldı: En çok ona üzüldüm

İhlas Haber Ajansı
Bartın'da sel kabusu! Mahalle su altında kaldı: En çok ona üzüldüm

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. BARTIN'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor.

Bartın'da sel kabusu! Mahalle su altında kaldı: En çok ona üzüldüm

Bartın'da dün sabaha karşı başlayan ve Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde sel sonrası hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. 

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Bartın'da sel kabusu! Mahalle su altında kaldı: En çok ona üzüldüm

Başta Bartın, Karabük, Zonguldak illeri olmak üzere ilçe ve belde belediyelerine ait iş makineleri, su tankerleri, itfaiye araçları bölgede vatandaşlara destek oluyor.

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Bartın'da sel kabusu! Mahalle su altında kaldı: En çok ona üzüldüm

Başkent EDAŞ firması yetkilileri de köyün ortasında yıkılan devasa elektrik direğini onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Bartın'da sel kabusu! Mahalle su altında kaldı: En çok ona üzüldüm

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ile Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri evleri ve işyerleri selden zarar gören ve çamur içerisinde kalan vatandaşların imdadına yetişti.

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