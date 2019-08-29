Bartın'da otomobiller üst üste çıktı 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı
BARTIN’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobillerden biri, diğerinin üzerine çıktı. Kazada 10 kişi yaralandı.
BARTIN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarpıp üzerine çıktı. Kazada 1'i bebek, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
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Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Ali Akdere (43) yönetimindeki 14 DC 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Sercan Yücekaya'nın (28) kullandığı 14 FB 535 plakalı otomobile arkadan çarpıp, üzerine çıktı.
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Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 aylık Zümra Arslan, Zekiye Tezcan (55), Seyfullah Ayaz Yaman (4), Rümeysa Akdere Arslan (23), Poyraz Miraç Yücekaya (6), Nurten Yaman (29), Durmuş Yaman (68) ile Şerife Akduman (81) yaralandı.
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İhbarla gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bartın Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
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