Bartın'da maden işçisine veda! Babasına son kez dokundu kahreden detay meğer...
BARTIN'da maden ocağı patlamasında ölen işçilerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Acı olayda hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz (33) bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Ayvaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Uğurlar köyündeki evine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.
Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.
Ayvaz'ın cenazesi, Bartın Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.