Bartın'da kazdıkça çıktı! 800 yıllık insan iskeleti bulundu

Amasra Çok Programlı Lisesinin 2014'teki temel kazısı sırasında ise Roma dönemine ait tapınak kalıntıları bulundu. Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj çalışmalarında Roma dönemine ait sütun başlığı ve kaidelere ulaşılmasının ardından Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 3 bin metrekarelik alanda kazı yapılmasına karar verildi. Tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için geçen Amasra Müze Müdürlüğü tarafından Bartın Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında başlatılan kurtarma çalışmasında şu ana kadar 350 eser kayıt altına alındı. Roma dönemine ait sütunlu bir yapıda yürütülen ve yıllar sürecek çalışmada, mimari yapının tamamının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.