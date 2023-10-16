Bartın'da kazdıkça çıktı! 800 yıllık insan iskeleti bulundu
Batı Karadeniz'de bulunan Bartın'daki Amastris, Karabük'teki Hadrianopolis ve Düzce'deki Prusias ad Hypium antik kentlerinde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular tarihe ışık tutuyor.
Erken Tunç Çağı'nda kurulduğu düşünülen ve İranlı prenses Amastris'in yönetimi döneminde en parlak zamanını yaşayan Amasra, 5 bin yıllık tarihin izlerini taşıyor. Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu bilinen ilçede kurtarma kazılarında ortaya çıkan eserler üzerinde yapılan incelemeler, antik çağlarda ilçede görkemli yapıların olduğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık 15 yıl önce başlayan çalışmalarda bugüne kadar ortaya çıkan eserler, ilçe tarihin 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğu konusunda önemli bulgular verirken, antik kent yapılarının yarısının yerleşime açılmayan alanların altında kaldığı düşünülüyor.
Amasra'da Kum Mahallesi'ndeki sit alanı içinde yer alan bölgede 2010'da, Amasra Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında hamam kalıntısı ortaya çıkarıldı. Taş temel üzerine tuğlayla örülerek yapılmış hamamın, Bizans döneminde de kullanıldığı, mekanlar eklendiği ve hamamın doğu tarafına mezarların yapıldığı belirlendi. Aynı yıl Karaevler mevkisinde boş arazideki kazılarda Roma dönemine ait toplantı salonu ve özel evler ile bunlara ait olabileceği düşünülen taban mozaikli mekanlara rastlandı. Buluntular arasında bronz sikkeler, pişmiş topraktan yapılmış kandiller ve çanak çömlek, küp parçaları da yer aldı.
Amasra Çok Programlı Lisesinin 2014'teki temel kazısı sırasında ise Roma dönemine ait tapınak kalıntıları bulundu. Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj çalışmalarında Roma dönemine ait sütun başlığı ve kaidelere ulaşılmasının ardından Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 3 bin metrekarelik alanda kazı yapılmasına karar verildi. Tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için geçen Amasra Müze Müdürlüğü tarafından Bartın Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında başlatılan kurtarma çalışmasında şu ana kadar 350 eser kayıt altına alındı. Roma dönemine ait sütunlu bir yapıda yürütülen ve yıllar sürecek çalışmada, mimari yapının tamamının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda esere rastlanan ilçede Kum Mahallesi mevkisindeki antik tiyatro ise 19. yüzyıldan sonra mezarlık olarak kullanılmaya başlandı. Amasra-Bartın kara yolunun 1970-1980'li yıllarda yapımı sırasında duvarları hasar gören, taşları da yol ve kaldırım çalışmalarında kullanıldığı belirtilen antik tiyatronun, gün yüzüne çıkarılması için mezarların başka bölgeye nakledilmesi gerekiyor. Amasra'da 2014'te inşaatın temel kazısı sırasında bulunan Erken Tunç Çağı'na ait yemek kabı, sürahi, tahıl saklama kapları gibi eserler, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu bilinen ilçe tarihinin 2 bin yıl daha eskiye dayandığını ortaya çıkardı.