Bartın'da hep başkalarına yapıyordu! Kendisi için hazırlayıp 'Beni korkutmuyor' dedi

Fazlıoğlu, " Tahtalarım ile mezar yerim de hazır. Nasıl olsa bu dünya ölümlüdür. Bana mezar taşı yaptırmak için çok gelen oluyor. Bana ilginç yazı isteyenler oluyor. İsmin üzerine 4-5 satır manalı yazılar yazmamı istiyorlar bende yazıyorum. Mesela; ‘Dünyanın zevki çok hoş, uyma batıla hakka koş’ işte bu şekilde yazılar yazıyoruz." diye konuştu.