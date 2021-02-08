Bartın'da hep başkalarına yapıyordu! Kendisi için hazırlayıp 'Beni korkutmuyor' dedi
BARTIN'da 82 yaşındaki Mehmet Fazlıoğlu, kendi mezar taşını hazırladı.
Ağaköy köyündeki 15 metrekarelik atölyesinde 58 yıldır mezar taşı yapan Mehmet Fazlıoğlu, bölgedeki birçok insana mezar taşı ve kabristan yapmaya devam ediyor. 11 çocuk ve 23 torunu bulunan Fazlıoğlu, Bartın ve Kastamonu illerinden gelen mezar taşı ve ilginç yazı siparişlerini mermerler üzerine yazarak, teslim ediyor.
Kabristan da yapan Fazlıoğlu, 3 ay önce kendi mezar taşını yaparak, atölyesinin önüne koydu. Mezar taşının üzerine, ‘Hüseyin oğlu Mehmet Fazlıoğlu Ruhuna Fatiha doğum tarihi 1939' olarak yazarken, ölüm tarihi yerini boş bıraktı.
"Hazırlığımı yaptım"
58 yıldır mezar taşı yaptığını söyleyen Mehmet Fazlıoğlu, “Kendi mezar taşımı yaşarken yazmak istedim. Elbette bir gün yazılacaktı, ben yazayım dedim. Belki çocuklarım yazmaz boş verirler diye düşündüm. Kendi elimle yazdım ve hazırlığımı yaptım." dedi.
Fazlıoğlu, " Tahtalarım ile mezar yerim de hazır. Nasıl olsa bu dünya ölümlüdür. Bana mezar taşı yaptırmak için çok gelen oluyor. Bana ilginç yazı isteyenler oluyor. İsmin üzerine 4-5 satır manalı yazılar yazmamı istiyorlar bende yazıyorum. Mesela; ‘Dünyanın zevki çok hoş, uyma batıla hakka koş’ işte bu şekilde yazılar yazıyoruz." diye konuştu.