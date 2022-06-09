Bartın'da FETÖ şüphelilerinin kullandığı gıda deposu tespit edildi

Operasyonlar sırasında şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'e ait CD ve terör örgütüne ait yayın organlarının dergileri, F serili 1 dolarlar, yüklü miktarlarda döviz ve Türk lirası (TL), çok sayıda ziynet eşyası ve altın, hard diskler, cep telefonları ve 4 adet tüfek ele geçirildi