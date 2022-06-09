Bartın'da FETÖ şüphelilerinin kullandığı gıda deposu tespit edildi
BARTIN merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen ve 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda metruk bir binanın gıda deposuna çevrildiği, buradan örgüt mensupları ile yakınlarına yardımda bulunulduğu belirlendi.
BARTIN Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Bartın, İstanbul, Karabük ve Isparta illerinde 280 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda 59 adrese baskın yapıldı ve 37 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sırasında şüpheliler cep telefonlarını kullanılmaz hale getirmek için evlerinin balkon ve camlarından sokağa atarak kırmaya çalıştı.
Operasyonlar sırasında şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'e ait CD ve terör örgütüne ait yayın organlarının dergileri, F serili 1 dolarlar, yüklü miktarlarda döviz ve Türk lirası (TL), çok sayıda ziynet eşyası ve altın, hard diskler, cep telefonları ve 4 adet tüfek ele geçirildi