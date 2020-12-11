Bartın'da endişelendiren görüntüler: Irmak önce köpürdü sonra maviye büründü
BARTIN Irmağı maviye büründü vatandaş çevreye yayılan kötü kokuya tepki gösterdi. Irmaktaki balıkların su yüzüne çıktığı görüldü.
Bartın Irmağı'ndaki kirlilik artmaya başladı. Geçen günlerde Çağlayan mevkisindeki ırmak yatağındaki suyun köpürmesinin ardından, bu sabah saatlerinde de Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi mevkisinden geçen bölümünde su mavi renge döndü.
Kötü kokuların yayıldığı ırmakta, balıkların toplu olarak su yüzüne çıkması dikkat çekti.
Köprü üzerinden geçen vatandaşlar ırmağın renginin değişmesine tepki gösterirken endişe duyduğunu ifade etti.
Kent merkezine kadar yayılan kötü kokunun ırmak yatağındaki renk değişikliği sonrasında meydana geldiği öğrenildi.