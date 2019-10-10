Barış Pınarı Harekatı ünlü isimleri coşturdu: Ey ABD sen bizi ne sandın

TSK'nın sınır ötesindeki harekatı Türkiye'ye tek yürek yaptı. Sosyal medya üzerinden ünlü isimler de desteklerini duyurdular. Türk sinemasının ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, Twitter hesabından "Ey ABD sen bizi ne sandın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır" diye konuştu.