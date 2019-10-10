Barış Pınarı Harekatı ünlü isimleri coşturdu: Ey ABD sen bizi ne sandın
SURİYE'ye yönelik Barış Pınarı Harekatına sinema ve dizi dünyasının ünlü isimlerinden destek yağdı. İşte yazılan mesajlar:
TSK'nın sınır ötesindeki harekatı Türkiye'ye tek yürek yaptı. Sosyal medya üzerinden ünlü isimler de desteklerini duyurdular. Türk sinemasının ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, Twitter hesabından "Ey ABD sen bizi ne sandın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır" diye konuştu.
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Oyuncu Zafer Algöz ise Arkın'ın paylaşımını retweet ederek, operasyona destek verdi.
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Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan hesabından, "Allah'ım, askerimizin ayağına taş değdirme. Düşmanları kahreyle" duasını paylaştı.
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Oyuncu İsmail Hakkı, "Ordumuzun yanındayız. İcabında içindeyiz. Duyan duymayana duyura! Sağırları koy verin gitsinler" ifadelerini kullandı.
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