Barış Pınarı bölgesinde korkutan salgın! Özellikler çocukları vuruyor 'şark çıbanı' alarmı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 ilaçlama aracı, her iki ilçede sazlık, durağan su, dere ve kanalizasyon yataklarında ilaçlama çalışmaları yaptı. Diğer yandan her iki ilçenin kırsal kesiminde yeni merkezler için sağlık ekipleri eğitilmeye başlandı.