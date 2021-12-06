Barış Pınarı bölgesinde korkutan salgın! Özellikler çocukları vuruyor 'şark çıbanı' alarmı
SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarında ciddi bir artış görüldü. 20 binin üzerinde insanı etkileyen salgında Türkiye destekli Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclislerine bağlı sağlık ekipleri salgını kontrol altına almak için harekete geçti. İşte şark çıbanı salgınından son dakika görüntüler...
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarında artış görülmesi üzerine, Türkiye destekli Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclislerine bağlı sağlık ekipleri, salgını kontrol altına almak için harekete geçti.
Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisleri, iki ilçede yaşayan halkın sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek ve özellikle vakalarında artış görülen şark çıbanı hastalığı riskini azaltmak amacıyla yoğun çalışmalar başlattı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 ilaçlama aracı, her iki ilçede sazlık, durağan su, dere ve kanalizasyon yataklarında ilaçlama çalışmaları yaptı. Diğer yandan her iki ilçenin kırsal kesiminde yeni merkezler için sağlık ekipleri eğitilmeye başlandı.
Rasulayn Yerel Meclisi Sağlık Müdürü Rakan Cellüd, savaşın getirdiği sağlıksız yaşam koşullarının ve kırsaldaki yerleşimlerin sağlık merkezlerinden uzak olmasının, şark çıbanının yayılmasına neden olduğunu söyledi. Cellüd, artan vaka sayılarının ardından hastalığı önlemek için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile acil toplantı düzenlendiğini belirtti.