Barış Murat Yağcı Survivor'dan ayrılır ayrılmaz 'İşte yengeniz' dedi yeni sevgilisini gösterdi
Survivor'da tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, yarışmadan elendikten sonra bir güzele gönlünü kaptırdı. Oyuncu, sosyal medya hesabından model Laura Celine ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşım sonrası güzel modelin kim olduğu merak edildi ve gündeme geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan elenen yakışıklı oyuncu Barış Murat Yağcı, yarışmadan sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce Survivor'da gönlünü kaptırdığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Yağcı, bu sefer bir modele tutuldu.
Bir dönem yaşadıkları aşk ile çok konuşulan ikili arasında, geçtiğimiz haftalarda çok şiddetli bir tartışma çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı, Survivor ada konseyinde Barış Murat Yağcı'nın kendisine el kaldırdığını ve eski kız arkadaşını dövdüğünü iddia etmişti.
Günlerce gündemde olan bu konu ikilinin hayranlarını da kavgaya tutuşturmuştı.
Sosyal medya hesabından soru cevap etkinliği başlatan Barış Murat Yağcı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.