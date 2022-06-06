Barış Murat Yağcı Survivor'dan ayrılır ayrılmaz 'İşte yengeniz' dedi yeni sevgilisini gösterdi

Bir dönem yaşadıkları aşk ile çok konuşulan ikili arasında, geçtiğimiz haftalarda çok şiddetli bir tartışma çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı, Survivor ada konseyinde Barış Murat Yağcı'nın kendisine el kaldırdığını ve eski kız arkadaşını dövdüğünü iddia etmişti.