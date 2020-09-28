Barış Murat Yağcı Survivor'a gidiş pozuyla yeniden rekor kırdı 15 milyon yorum
Survivor 2020 yıldızı Barış Murat Yağcı, yeni bir dünya rekoru kırdı. Yağcı'nın paylaşımı 15 milyon yoruma ulaştı.
Survivor Barış Murat Yağcı, Survivor'ın ardından da konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören Yağcı'nın Survivor'a katılırken yaptığı paylaşım, 10 milyon yorum alarak dünya rekoru kırmıştı.
Ünlü oyuncu hayranları tarafından Survivor'a katılırken yaptığı paylaşımla 9,9 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'i ve dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'yı geçerek rekor kırmıştı.
Survivor Barış'ın dünya rekoru kıran paylaşımı 15 milyon yorum aldı. Sosyal medya hesabından sevenlerine bunun duyurusunu yapan Barış, 15 milyon yorum için teşekkür etti.
Survivor Barış, yarışmaya giderken şu paylaşımı yapmıştı:
"Evet, nereden başlayacağımı bilmeden yazmaya çalışacağım. Öncelikle bende emeği olan bana hep destek olan değer veren aileme, dostlarıma ve hep yanımda olan fanlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.''