Barış Murat Yağcı Survivor'a gidiş pozuyla yeniden rekor kırdı 15 milyon yorum

Survivor Barış, yarışmaya giderken şu paylaşımı yapmıştı:

"Evet, nereden başlayacağımı bilmeden yazmaya çalışacağım. Öncelikle bende emeği olan bana hep destek olan değer veren aileme, dostlarıma ve hep yanımda olan fanlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.''