Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı evleniyor! Eski sevgilinin dövmesi olay çıkarmıştı

''Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz."