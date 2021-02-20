Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı evleniyor! Eski sevgilinin dövmesi olay çıkarmıştı
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı dövme krizini geride bıraktı. İkili evlilik kararı aldı.
Survivor 2020'de aralarında bir şeyler olduğu tahmin edilen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışmanın bitmesiyle aşk yaşamaya başladı. Fakat bu gerçeği uzun bir süre herkesten sakladılar. Ta ki ikilinin öpüşme videosu sosyal medyaya sızana kadar...
Videonun sızmasıyla kısa bir kriz yaşayan ikili ardından aşklarını gizlemeden yaşamaya başladı. Hatta şimdilerde evlilik bir düşünüyorlar. Fakat Bölükbaşı'nın bir şartı var.
Nisa, Barış'ın bir dövmesindeki şifreyi çözdü ve geçtiğimiz günlerde şu sözlerle evlilik şartını açıkladı:
''Sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi.''
''Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz."